معرض تشكيلي في جبلة تحية للتشكيلي الراحل سالم عكاوي

اللاذقية-سانا

استضافت صالة عامر للفنون بمدينة جبلة معرضاً فنياً تشكيلياً بعنوان تحية لروح الفنان سالم عكاوي الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وفرع اتحاد الفنانين التشكيلين في اللاذقية.

ويشارك في المعرض ثمانية فنانين من المحافظة أرادوا أن يعبروا عن محبتهم للفنان عكاوي ابن مدينة الرقة في ذكرى رحيله.

الفنان التشكيلي عامر علي مدير الصالة أوضح أنه شارك بعدة أعمال تشكيلية في هذا المعرض الذي يعتبر تحية للتشكيلي الراحل عكاوي، الذي أضاف للفن في أعماله الخالدة، وهي لفتة من فناني المحافظة الذين جمعتهم معه ذكريات جميلة عندما شارك في ملتقى رواسي عام 2014 وتعرفوا على تجربته الفنية المبدعة.

النحات زهير خليفة بين أنه شارك بخمسة أعمال أربعة من الحجر والرخام وواحد من خشب، لافتا إلى أنه حاول أن يعبر عن حالة الوفاء للفنان عكاوي بطريقة أو أخرى.

الفنان يعرب أحمد شارك بثلاثة أعمال زيتية تحاكي الطبيعة كنوع من المحاكاة مع أعمال الفنان الراحل عكاوي.

كما شارك الفنان باسل إبراهيم بعمل مجرد مزج فيه بين الأسود والأبيض للتعبير عن نقائض الحياة والحالة الجدلية فيها، في حين بين الفنان بأول صابور الذي شارك بعدة أعمال زيتية تجريدية أهمية هذه المعارض التي تذكر بالفنانين الراحلين الذين بقيت أعمالهم تتحدث عنهم.

بلال أحمد

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