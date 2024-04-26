مكافحة نحو 4200 هكتار قمح مصابة بحشرة السونة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كافحت مديرية زراعة ريف دمشق نحو 4200 هكتار من حقول القمح المصابة بحشرة السونة منذ إطلاق الحملة ولغاية تاريخه.

رئيس دائرة وقاية النبات في المديرية المهندسة رشا فرنسيس بينت في تصريح لمراسلة سانا إن الفنيين في الدائرة بالتعاون مع الدوائر الفرعية على مستوى المناطق ما يزالون يتابعون عمليات التحري والمكافحة لهذه الحشرة في مختلف حقول زراعة القمح والتي تجاوزت فيها الإصابة العتبة الاقتصادية مستخدمين المرشات المايكرونية والأرضية.

وكانت المديرية أطلقت الحملة بالتعاون مع وزارة الزراعة في منتصف شهر نيسان الجاري بعد أن تبين وجود بعض الحقول المصابة بهذه الحشرة.

يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ 16137 هكتاراً مرويا و2473 هكتاراً بعل.

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency