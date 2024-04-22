المقاومة اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان

بيروت-سانا

أسقطت المقاومة اللبنانية طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان واستهدفت تجمعات ومواقع له في مناطق عدة على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: ًدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة ومنازل المدنيين أسقط مقاتلو المقاومة طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450‌‏ في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان”.

كما استهدفت المقاومة مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتهما مباشرة، وتموضعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، وتجهيزات تجسسية جديدة في موقعي المالكية ومسكاف عام قام العدو بتركيبها بعد تدمير التجهيزات السابقة وأصابتها إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

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