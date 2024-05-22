طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وهبات نشطة للرياح في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة، تكون غزيرة ومصحوبة بهطل حبات البرد أحياناً، ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم /سا، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 33 / 16 المنطقة الجنوبية 33 / 16 المرتفعات الجبلية 26 /12 المنطقة الوسطى 33 / 17 المنطقة الساحلية 27 / 20 المنطقة الشمالية 34 / 18 منطقة الجزيرة 35 / 19 المنطقة الشرقية 37 / 23 منطقة البادية 36 /20

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