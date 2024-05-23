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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف بمسيرات انقضاضية العدو الإسرائيلي جنوب قاعدة بيت هلل العسكرية

2024-05-22

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بمسيرات انقضاضية العدو الإسرائيلي جنوب قاعدة بيت هلل العسكرية الواقعة شرق مستوطنة “كريات شمونة” محققة إصابات مباشرة في صفوفه.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها‏ وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وفي شمال فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.

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