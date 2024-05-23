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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين

2024-05-22

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها منذ أمس إلى 11 شهيداً.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال فجرت منزلاً في المخيم وسط استمرار تدميرها الممنهج للبنية التحتية وتجريفها الشوارع والمنشآت التجارية وممتلكات الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم إن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 516 شهيداً منذ 7 تشرين الأول الماضي.

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