تكريم أكثر من 100 أسرة من ذوي الشهداء والجرحى في دير عطية -فيديو

ريف دمشق- سانا

بدعم من أبناء دير عطية المغتربين وبالتنسيق مع محافظة ريف دمشق كرمت جمعية الوفاق الخيرية في البلدة أكثر من مئة أسرة من ذوي الشهداء والجرحىخلال احتفالية أقيمت مساء اليوم في المركز الثقافي بالبلدة بحضور رسمي وشعبي.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أكد عدد من أسر الشهداء أن شهادة أبنائهم ستبقى المنارة للأجيال القادمة وفخرا لهم لأن تضحياتهم أزهرت حبا وعطاء لوطنهم الذي يستحق من الجميع التضحية ليحيا عزيزاً مستقلاً، حيث بينت زكية الياس أم الشهيد عمار الزحيلي أن هذا التكريم يعتبر إحياء لذكرى الشهداء ولكل نقطة دم أريقت فوق تراب الوطن، لافتة إلى أن جميع شهداء الوطن هم أبناؤها وسيبقون مشاعل نور وعز ومجد لسورية.

الجريح المقدم الطيار يحيى غنيم أشار إلى أنه سيبقى من بين جنود الوطن الأوفياء ولن يتقاعس عن أي مهمة مهما صعبت، فيما ذكر عبد الباسط الفرج والد الشهيد علاء الفرج أن الشهادة فداء للوطن فخر له وبينت خديجة مسعد أم الشهيد علاء الدين عاصي أنها تفخر وتعتز بشهادة ولدها كونه كان مثالاً لمن دافع عن أرضه ووطنه.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار محافظ ريف دمشق أحمد ابراهيم خليل إلى أن تكريم أسر وذوي الشهداء واجب على الجميع وتضحياتهم لا تقدر بثمن وأي عمل مهما كان ليس إلا عربون محبة اجلالا لعظمة تضحياتهم، معربا عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء والمجتمع المحلي في دير عطية لدورهم الكبير في دعم ومساندة أسر الشهداء، وقال: إن محافظة ريف دمشق ستبقى يداً بيد وخطوة بخطوة مع المجتمع الأهلي في سبيل دعم أسر الشهداء والجرحى وتوفير جميع احتياجاتهم.

وفي كلمة لها أعربت رئيسة إدارة جمعية الوفاق الخيرة أمل دعبول عن عمق الامتنان والعرفان والاحترام لآسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بفلذات أكبادهم لنحيا وكانت دماؤهم طوق النجاة والضامن لنصرة سورية والحفاظ على عزتها واستقلالها.

الدكتور مصطفى عمار قلا لفت إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لتضحيات أبناء هذه البلدة الكرام وهذا اقل واجب يمكن أن نقوم به ونحن نتكرم ونتشرف بهم وسنبقى اليد الداعمة لهم.

وأشارت فاطمة غنيجة إلى أنها تعتز بالمشاركة في هذا التكريم وتفخر بالشهدء الذين وضعوا بذرة الأمل والعمل لتعود سورية كما كانت وأفضل.

شارك في التكريم الذي تخلله فيلم وثائقي حول الشهداء أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ريف دمشق المهندس رضوان مصطفى وفعاليات أهلية وحزبية من مدينة دير عطية ومنطقة القلمون.

سفيرة إسماعيل