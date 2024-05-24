مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية يشرح تفاصيل حادث مروحية الشهيد رئيسي والوفد المرافق

طهران- سانا

قدم رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي تفاصيل حول حادث تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الشهيد ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

ونقلت وكالة /ايرنا/ عن اسماعيلي قوله للتلفزيون الإيراني: “إنه بعد مراسم تدشين سد قلعة قيز الحدودي المشترك مع أذربيجان، توجهنا إلى مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران في طقس صافٍ، لكن واجهنا في منتصف الطريق رقعة سحاب، حيث أعطى قائد المروحية التي كانت تقل الرئيس الأمر بزيادة الارتفاع عندما وصل إلى تلك السحب، لكن بعد زيادة الارتفاع لم يكن هناك أي أثر لمروحية رئيس الجمهورية”.

وأضاف اسماعيلي: إنه ومنذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي، أجرينا اتصالات هاتفية مع کل من الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبريز، لكن دون تلقي أي رد منهم.

وتابع إسماعيلي: “لقد أعلن أفراد طاقم رحلتنا أنهم أجروا اتصالاً على الهاتف المحمول للطيار الكابتن مصطفوي، لكن بدلاً من الكابتن مصطفوي أجاب السيد آية الله ال هاشم، قائلاً إنني لست بخير وقد سقطنا في الوادي”.

وقال إسماعيلي: “ثم اتصلت بالسيد آل هاشم أيضا وسألته أين أنتم، ليرد بالقول لا أعرف، أنا بين الأشجار، فسألته كيف حال الباقين؟ هل تراهم؟ فقال السيد آل هاشم إنني لا أرى أحداً وأنا وحدي ولا أعلم ما حدث ولا يوجد أحد حولي”، مبينا أنه عند ذلك، اتضح لنا على الفور بأن مروحية السيد رئيسي تعرضت لحادث، حيث حددنا مهمتنا بشأن الوصول بسرعة إلى موقع الحادث، وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأوضح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية أنه علمنا في وقت لاحق بأن ركاب المروحية الآخرين، استشهدوا على الفور، لافتا إلى أن حالة الجثامين تشير إلى أن أفراد المروحية استشهدوا بعد وقوع الحادث مباشرة.

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