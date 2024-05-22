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محتجون يقاطعون بلينكن أربع مرات خلال كلمته احتجاجاً على دعم إدارته للاحتلال الإسرائيلي

2024-05-21

واشنطن-سانا

قاطع محتجون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء إلقاء كلمته في الكونغرس اليوم، منددين بسياسات إدارته الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن المحتجين الغاضبين قاطعوا بلينكن عندما بدأ شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مرددين هتافات منها “عار عليك ” و”يداك ملطختان بالدماء”، كما واجه بلينكن محتجة اقتربت من ورائه وهي تلوح بلافتة كتب عليها “مجرم” قبل أن يخرجها أفراد الأمن من القاعة.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين والمنددة باستمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الجامعات الأمريكية رغم تحذيرات إدارات تلك الجامعات للطلاب المحتجين.

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