ريال يفوز على برشلونة ويقترب من حسم الدوري الإسباني

مدريد-سانا

اقترب ريال مدريد من الظفر بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه برشلونة اليوم بثلاثة أهداف لهدفينفي ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

سجل لريال مدريد فينسيوس جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة (18) ولوكاس فاسكيز في الدقيقة (73)، وجود بيلينغهام في الدقيقة 91، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن في الدقيقة (6)، وفيرمين لوبيز في الدقيقة (69).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، واتسع الفارق إلى 11 نقطة قبل ست جولات على نهاية الدوري.

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