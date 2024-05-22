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تراجع أسعار الذهب

2024-05-22

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2413.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2416.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.70 دولاراً للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً يوم أمس الأول، بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1049.55 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.03 دولاراً.

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