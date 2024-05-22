العثور على طرد مشبوه بداخله عبوات دماء قرب مبنى الكونغرس الأمريكي

واشنطن-سانا

تم العثور على طرد مشبوه بداخله عبوات دماء في شارع قريب من مبنى الكونغرس الأمريكي “الكابيتول” اليوم.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن الشرطة قولها في بيان: إن “شرطة الكابيتول المسؤولة عن مجمع مبنى الكونغرس تحقق في مادة مثيرة للريبة إثر العثور على طرد بداخله قوارير دماء في شارع قريب من مبنى الكابيتول وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري”.

وبحسب بيان لشرطة الكابيتول فإن “السلطات أغلقت شارع “فيرست ستريت” وطلبت من الموظفين وغيرهم من الأفراد تجنب المنطقة” مشيرة إلى أنها “تحقق لمعرفة مصدر الطرد المشبوه وماهية المادة الموجودة بداخله”.

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