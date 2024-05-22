فلاحو الحسكة يباشرون حصاد محصول القمح البعل

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة حصاد المساحات المزروعة بمحصول القمح البعل في المنطقتين الجنوبية والشرقية، على أن تتوسع عمليات الحصاد خلال الأيام القادمة لتعم باقي المناطق الزراعية.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بمحصول القمح البعل تبلغ 375 ألف هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، حيث باشر الفلاحون حديثاً حصادها في المنطقتين الجنوبية والشرقية على أن تتوسع لتعم باقي المناطق مطلع الشهر القادم، حيث يبدأ الفلاحون حصاد المساحات المزروعة بالقمح المروي والبالغة 93 ألف هكتار.

من جهة ثانية، لفت المهندس بلال إلى أن الفلاحين مستمرون بحصاد المساحات المزروعة بمحصول الشعير البعل والتي بدأت مطلع الشهر الحالي، حيث بلغت المساحة المحصودة لتاريخه 232200 هكتار، في مختلف المناطق فيما بلغت المساحة المحصودة من محصول العدس البعل 30200 هكتار.

يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول القمح والشعير المروي والبعل في محافظة الحسكة للموسم الحالي تبلغ 820 ألف هكتار.

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