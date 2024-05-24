تغريم مخبزين مخالفين في حماة بمبلغ 128 مليون ليرة

حماة-سانا

غرمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مخبزين بأكثر من 128 مليون ليرة سورية للتصرف بطريقة غير مشروعة بـ 100 كيس دقيق تمويني وتعبئة ربطات خبز تمويني ناقصة الوزن.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود بتصريح لمراسل سانا أنه نتيجة المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك بحماة للمخابز نظم ضبطاً تموينياً بحق صاحب مخبز قرية أصيلة الغربي بمخالفة التصرف بكمية 100 كيس دقيق تمويني بطريقة غير مشروعة وبلغت قيمة التغريم حوالي 110 ملايين ليرة سورية وضبطا آخر بحق مخبز محردة الآلي بمخالفة إنتاج وتعبئة ربطات خبز تمويني ناقصة الوزن بمقدار /191/ غراما في الربطة المفردة وغرم المخالف بحوالي 18 مليون ليرة سورية.

عبد الله الشيخ

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