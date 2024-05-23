وزير الخارجية الصيني: استشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه حادث مؤسف صدم العالم أجمع

بكين-سانا

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي حادث استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما جراء تحطم المروحية بـ “المؤسف الذي صدم العالم أجمع”.

وذكرت وكالة شينخوا أن وانغ قدم خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية “منظمة شانغهاي للتعاون” في أستانا لنائب وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري تعازي بلاده وتعاطفها مع طهران بهذه الحادثة مؤكداً وقوف الصين بثبات إلى جانب الأصدقاء الإيرانيين ومواصلة تعزيز التعاون الإستراتيجي مع إيران وبذل المساعي المشتركة من أجل السلام الإقليمي والعالمي.

وأعرب وانغ عن قناعته بأن إيران حكومة وشعباً “ستحول حزنها إلى قوة وتعزز إستراتيجياتها وستحافظ على الاستقرار والتنمية الوطنيين”.

بدوره أعرب صفري عن شكره للرئيس ووزير الخارجية الصينيين على تقديم تعازيهما بوفاة رئيسي وعبد اللهيان “المأساوية” ودعمهما الثابت لإيران مؤكداً ثبات سياسات إيران الداخلية والخارجية وإيلاءها أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع الصين بشتى المجالات.

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