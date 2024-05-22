استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب مساء اليوم متأثراً بإصابته جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم الثاني.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال فجرت منزلاً في المخيم وسط استمرار تدميرها الممنهج للبنية التحتية، وتجريفها الشوارع والمنشآت التجارية وممتلكات الفلسطينيين وسياراتهم، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة سبعة بالرصاص واعتقال آخرين، بينهم سيدة.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، باستشهاد شاب 18 عاماً من جنين متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها منذ عدوان الاحتلال أمس إلى 9 شهداء.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري في قرية الطيبة غرب مدينة جنين الرصاص على شاب، ما أدى إلى إصابته.

وكان الاحتلال دفع صباح اليوم بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير وشن حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل في المخيم وسط إطلاق الرصاص، bما أدى الى إصابة شاب، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين ونكلت بهم وخربت محتويات منازلهم.

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