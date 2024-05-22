المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت- سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وبشمال فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.

وقالت المقاومة في عدة بيانات مفصلة: “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلونا نقطة ‏تموضع واستقرار لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏موجّه أدى إلى اشتعال النيران فيها كما استهدفوا موقعي المرج بقذائف المدفعية و زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأعلنت المقاومة استهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بعد مراقبة ‏ورصد تحركاتهم وكذلك استهدافها لموقع ‏المالكية بقذائف المدفعية و‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس 11 عملية استهداف لمواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية وشمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة، وموقعة أفرادها بين قتيل ومصاب.

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