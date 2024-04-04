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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

2024-04-04

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف مقاتلو ‏المقاومة مقر ‏قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية محققين فيه إصابات مباشرة”.‏

كما استهدفت المقاومة ‏تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وفريقاً ‌‏فنياً إسرائيلياً أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

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