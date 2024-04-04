جمعية الكسوة الخيرية: أكثر من 5 آلاف عائلة مستهدفة في البرامج الخيرية

ريف دمشق-سانا

إلى جانب المطبخ الخيري الذي يوزع يومياً أكثر من مئتي وجبة غذائية للفقراء والأيتام وأسر الشهداء والجرحى تستهدف الجمعية الخيرية في مدينة الكسوة أكثر من خمسة آلاف عائلة ببرامج خيرية متنوعة.

رئيس الجمعية محمد حسين الشيخ أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن برامج الجمعية تتنوع بين السلل الغذائية والمنظفات والألبسة والرواتب الشهرية التي تقدم للأيتام حصراً والبالغ عددهم نحو 600 عائلة، فيما توزع المساعدات الأخرى بموجب قسائم شرائية بقيم مالية مختلفة تمنح للأشخاص المسجلين وهم يقومون بدورهم باختيار ما يناسبهم من المواد الغذائية والألبسة من المراكز التجارية التي تتعامل معها الجمعية.

أمين سر الجمعية محمد اللحام أشار في تصريح مماثل إلى أن الجمعية تتميز بفريقها التطوعي الذي يضم مجموعة من الرجال والسيدات، مبيناً أن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والإدارة المحلية وجهات أخرى تحت عنوان تشارك بالخير نتج عنها المطبخ الخيري الذي يعد يومياً أكثر من مئتي وجبة إفطار صائم بدعم الأيادي الخيرة والمجلس المحلي.

ولفت اللحام إلى أن الجمعية استطاعت قبل بدء شهر رمضان المبارك استهداف الأيتام بسلل غذائية خاصة بالسحور، فيما تم استهداف باقي الفئات خلال الشهر الفضيل بسلل غذائية ومنظفات، وحالياً يتم توزيع ألبسة العيد التي تم تجهيز قسم منها ضمن مشغل الجمعية الذي أحدث منذ إطلاقها، إضافة إلى إطلاق برنامج فرحة العيد الذي يستهدف الأطفال بالهدايا والألعاب.

المشرفة على المطبخ الخيري داليا ناصر أكدت أن المطبخ من أهم مشاريع الجمعية، ويتركز نشاطه في شهر رمضان ويستقطب نحو عشرين سيدة متطوعة خبيرة بالطبخ، ويبدأ العمل به يومياً من السابعة صباحا حتى أذان المغرب لافتة إلى أن المتطوعين والمتطوعات حريصون على إعداد وجبات متنوعة وإيصالها الى منازل المستفيدين بكل محبة.

وبينت كل من فايزة ناجي وريما ناصر أن الجمعية هي الداعم الأساسي لهما في معيشتهما وتستفيدان من مختلف المساعدات التي تقدمها.

سفيرة اسماعيل

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