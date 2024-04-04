البرازيل تدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

برازيليا-سانا

أدانت البرازيل العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان لها اليوم: “تذكر البرازيل بالتزام جميع البلدان بمراعاة مبدأ حماية التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على النحو الذي حددته اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية لعامي 1961 و1963 على التوالي”.

وأكدت ضرورة احترام سيادة البلدان وسلامتها الإقليمية كمبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضافت: “تعرب الحكومة البرازيلية عن قلقها إزاء انتشار الأعمال العدائية في المنطقة، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على استقرار الشرق الأوسط”.

وشن العدو الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى العدوان إلى تدمير البناء بالكامل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency