صباغ يبحث مع نظيره الكوبي في أوغندا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها

كامبالا-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اليوم مع نظيره الكوبي جيرالدو بورتال على هامش قمة الجنوب الثالثة المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

وجدد بورتال إدانة بلاده للاعتداء الإسرائيلي الذي طال يوم أمس مبنى سكنياً في العاصمة دمشق وأسفر عن ارتقاء ضحايا من المدنيين، معرباً عن تضامن كوبا الكامل مع سورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة ما يتعرض له من اعتداءات، بما في ذلك العقوبات الغربية المفروضة عليه.

بدوره قدم صباغ التهنئة لكوبا قيادة وشعباً على النجاح المتميز في قيادة مجموعة الـ 77 والصين خلال العام الماضي، مشيداً بالجهود التي بذلتها في تمثيل هذه المجموعة المهمة والدفاع عن قضاياها.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية، وأيضاً من خلال مجموعة الدول متماثلة التفكير، بما يضمن الحفاظ على مصالحها المشتركة خلال عملية التفاوض على وثائق القمم والاستحقاقات الدولية القادمة.

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