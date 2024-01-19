الأمن الروسي يعتقل عميلاً للنظام الأوكراني في خاباروفسك

موسكو-سانا

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميل للنظام الأوكراني في مدينة خاباروفسك شرق البلاد، زود استخبارات كييف بمعلومات حول أنظمة الرادار الروسية.

وقال الأمن الروسي في بيان اليوم: إن الموقوف جمع بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية بيانات حول أنظمة الرادار الروسية في المنطقة ومعلومات شخصية عن العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الروسية، كما خطط لعمليات تخريبية استهدفت العسكريين الروس في إقليم خاباروفسك.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في الـ 8 من الشهر الجاري القبض على عميلين لنظام كييف يقومان بتزويد الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن المواقع العسكرية الروسية في جمهورية لوغانسك.

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