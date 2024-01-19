خبير عسكري أمريكي: تواجد قوات أمريكية في سورية انتهاك للقانون الدولي

موسكو-سانا

أكد الخبير العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر أن تواجد القوات الأمريكية في سورية هو احتلال غير مشروع، مطالباً بمغادرة هذه القوات واحترام سيادة سورية على أراضيها.

وقال ريتر في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: “إن القوات الأمريكية في سورية تسعى لتحقيق أهداف لم يحددها الكونغرس الأمريكي بوضوح، مشيراً إلى أن تواجد القوات الروسية في سورية قانوني ويتفق مع القانون الدولي لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية، بينما لم يتم توجيه طلب مماثل للولايات المتحدة”.

وشدد الخبير العسكري الأمريكي على أن “سرقة الموارد الطبيعية للأرض المحتلة تعتبر جريمة حرب”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل تسهيل سرقة النفط السوري وتقديم الدعم لكيان سياسي غير مقبول من قبل السوريين والحكومة السورية، ولا يتمتع بشرعية بموجب القانون الدولي.

وبخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة بين ريتر أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك وإيقاف ذلك.

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