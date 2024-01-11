موسكو تحذر من تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أزمة إقليمية

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من توسع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحوله إلى أزمة إقليمية خطيرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم: إن “إراقة الدماء في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تهدد بالتصعيد والتحول إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية مع تصاعد العنف في لبنان وسورية والعراق والبحر الأحمر”، مشيرة إلى أن هناك تهديدا بإعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.

وأضافت الوزارة: إنه مع تزايد القلق يتعين علينا أن نعترف بأن مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين لا يزال غير قادر على الوفاء بتفويضه المباشر، مؤكدة أن سبب ذلك يعود إلى المعارضة الأمريكية بمجلس الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه نتيجة للجهود التي بذلها الأمريكيون فإن كلا القرارين المعتمدين من قبل مجلس الأمن الدولي 2712 و2720 لا يحتويان على المطلب الأساسي لوقف فوري وواسع النطاق لإطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك يحكم على هذين القرارين بالبقاء حبراً على الورق.

وتواصل روسيا بذل الجهود في المقام الأول على منصات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التوصل بشكل عاجل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون عوائق.

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