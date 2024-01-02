طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا، وفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية.

ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم / سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 18 / 7

المنطقة الجنوبية 16 / 6

المرتفعات الجبلية 10 / 1

المنطقة الوسطى 15 / 7

المنطقة الساحلية 19 / 12

المنطقة الشمالية 15 / 7

منطقة الجزيرة 16/ 4

المنطقة الشرقية 17 / 6

منطقة البادية 16 / 5/ .

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