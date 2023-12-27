هيئة شؤون الأسرى: 73 أسيرة في معتقل الدامون تواجهن ظروفاً صعبة للغاية

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسيرات المحتجزات في معتقل “الدامون” تواجهن ظروفاً صعبة للغاية، جراء تصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وانتهاكاته بحقهن منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إن 73 أسيرة في معتقل “الدامون” منهن 43 من قطاع غزة، و19 من القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، و11 من الأراضي المحتلة 1948 تعانين من تضييق سلطات الاحتلال الخناق عليهن، حيث تحرمهن من الطعام والأغطية والملابس، إضافة إلى اقتحام قواته المتكرر لأقسام المعتقل.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 86 أسيراً في معتقل “مجدو” بظروف صعبة وأوضاع لا تحتمل، مشيرة إلى أن بينهم 6 فتية من قطاع غزة معزولين في غرفة وحدهم، ويعانون من التعذيب النفسي والجسدي.

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