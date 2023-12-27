العراق.. القبض على شبكة إرهابية خطيرة في السليمانية

بغداد-سانا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع العراقية اليوم إلقاء القبض على 4 إرهابيين خطيرين في محافظة السليمانية، شمال البلاد.

وذكر بيان للمديرية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “مفارزها قامت بتنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة مكونة من 4 إرهابيين في محافظة السليمانية، شاركوا بالعديد من العمليات الإرهابية، أبرزها المشاركة في الهجوم على قاعدة سبايكر، إضافة إلى تفجير ونقل العجلات المفخخة والانتحاريين في بغداد سابقاً”.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، مشيراً إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء”.

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