الصين تطلق أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق هذه الأقمار الصناعية التي تنتمي إلى نظام “تيانمو 1” للأرصاد الجوية على متن صاروخ حامل من طراز “كوايتشو-1 أيه” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح.

وسيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة 24 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “كوايتشو-1 أيه”.

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