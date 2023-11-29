منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني

الرياض-سانا

جددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم دعمها الثابت والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني بحقه وإطلاق مسار سياسي، برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على ضرورة تطبيق القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في الرياض، وقالت: إن “غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير شجعت (إسرائيل)على مواصلة جرائمها ومكنتها من الإفلات من العقاب وساهمت في إطالة أمد النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين”.

ودعت المنظمة في بيانها إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واعتبرت المنظمة أن استمرار تصاعد وتيرة الاعتداءات والجرائم والتحريض والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون تنذر بمزيد من العنف والتوتر.

وحذرت المنظمة من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما على المسجد الأقصى المبارك.

ويصادف اليوم ذكرى “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، في فرصة لإعادة التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة والذي ازداد زخماً على المستويين الإقليمي والعالمي في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency