SCS-NET
الشريط الإخباري

روسيا تعرب عن قلقها من تهديد الكيان الصهيوني باستخدام الأسلحة الكيميائية

2023-11-29

لاهاي-سانا

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين عن قلق بلاده الشديد من تهديد الكيان الصهيوني المستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولغين قوله خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأعضاء في لاهاي: “قلقون تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد (إسرائيل) باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعياً الكيان الإسرائيلي غلى التصديق العاجل على المعاهدة.

وتحظر معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية إنتاج وتطوير وامتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الأطراف المشاركة في المعاهدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

شولغين: التعاون السوري الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دحض الافتراءات الغربية ضد سورية – فيديو

دمشق-سانا قدم المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير ألكسندر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved