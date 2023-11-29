روسيا تعرب عن قلقها من تهديد الكيان الصهيوني باستخدام الأسلحة الكيميائية

لاهاي-سانا

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين عن قلق بلاده الشديد من تهديد الكيان الصهيوني المستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولغين قوله خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأعضاء في لاهاي: “قلقون تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد (إسرائيل) باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعياً الكيان الإسرائيلي غلى التصديق العاجل على المعاهدة.

وتحظر معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية إنتاج وتطوير وامتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الأطراف المشاركة في المعاهدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency