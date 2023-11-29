إيران تؤكد التزامها بجميع المعاهدات البحرية الدولية

طهران-سانا

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر مرزبان اليوم، التزام بلاده بجميع المعاهدات البحرية الدولية والتعاون البناء مع الدول الساحلية والمنظمات الدولية.

وحول الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية بحق السفن الإيرانية قال مرزبان في رسالة إلى الاجتماع الثالث والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في لندن وفق ما نقلت وكالة إرنا: “الولايات المتحدة تقوم بتعطيل الخدمات المقدمة للسفن التي ترفع العلم الإيراني بشكل مستمر، بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية خلافاً للمعاهدات الدولية”.

ودعا مرزبان “الدول المتعاقدة والمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية إلى العمل على منع تلك الإجراءات الانتقائية”.

وفي سياق متصل انتقد مرزبان عرقلة الحكومتين الأمريكية والبريطانية الإجراءات لتنظيم الحدث الموازي لليوم البحري العالمي 2023 باستضافة طهران، مؤكداً أنه “إجراء مرفوض”.

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