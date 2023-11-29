عروض فنية منوعة ضمن اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بدار الثقافة في درعا

درعا-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي في درعا عرضاً مسرحياً بعنوان “المدينة الوردية” للكاتب طارق حريب وإخراج عبد الله الحسن، قدمه مجموعة من الشباب اليافعين والأطفال، وعرض فيلم سينمائي بعنوان “الأباء الصغار” بدار الثقافة في درعا.

وذكر مخرج العرض أن الهدف منه التشجيع على العمل وزرع روح التعاون في المجتمع، موضحاً أن مدة العمل لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، واستقطب أعداداً كبيرة من الأطفال.

وبين رئيس المركز الثقافي العربي في درعا فهد العبود أن فعاليات اليوم كان لها الأثر الكبير في نفوس الأطفال واليافعين، مشيراً إلى أن الأعمال التي تعرض ضمن الأسبوع الثقافي تعد نافذة للكسب المعرفي والثقافي في مختلف مجالات الحياة.

ليلى حسين

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