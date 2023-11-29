رئيسي: الشعب الفلسطيني فقط من يقرر مستقبل قطاع غزة

طهران-سانا

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أي محاولة أمريكية للتدخل في عملية صنع القرار المتعلق بمستقبل قطاع غزة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني فقط من يقرر هذا الأمر.

ونقلت وكالة إرنا عن رئيسي قوله: “مستقبل قطاع غزة ومصيره سيقرر بأيدي أهل هذه المنطقة، وأي إجراء للحكومة الأمريكية في هذا الشأن محكوم عليه بالفشل”.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد على الخامنئي أكد في وقت سابق أن صمود المقاومة وتمسكها بثوابتها أفشل السياسات الأمريكية في المنطقة.

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