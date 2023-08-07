بتكلفة 97 مليون ليرة… مشاريع خدمية في بلدة غصم بمحافظة درعا

درعا-سانا

نفذ مجلس بلدة غصم في محافظة درعا عدداً من المشاريع الخدمية بالتعاون مع شركات حكومية ومنظمات دولية، بتكلفة بلغت 97″ مليون ليرة.

رئيسة مجلس البلدة حسنة العبد الله أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن المشاريع المنفذة شملت صيانة طرق البلدة، وبتكلفة تجاوزت 44″ مليون ليرة من خلال شركة قاسيون، وصيانة مشروع الصرف الصحي الذي نفذته الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا، بتكلفة “53” مليون ليرة.

وذكرت أنه تم استلام بئر البادية الذي نفذته الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، في حين تعمل ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب على تجهيز البئر المغذي لشبكة مياة الشرب في البلدة.

رضوان الراضي

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