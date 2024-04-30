برشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح التسجيل لبرشلونة فيرمين لوبيز في الدقيقة 22 من الشوط الأول بتمريرة حاسمة من زميله رافينيا بينما سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في الدقائق 49 و82 و94 من عمر المباراة.

وسجل أهداف الضيوف هوجو دورو الذي أدرك التعادل لفريقه فالنسيا في الدقيقة 27 مستغلاً خطأ الحارس الألماني مارك تير شتيغن ليضيف بيبليو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38 في الشوط الأول للمباراة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 73 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة، ويأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

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