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رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سوريا تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها

2025-07-15

مكة المكرمة-سانا

جددت رابطة العالم الإسلامي تضامنها الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، تجاه كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسيادتها في مواجهة محاولات زرع الفتنة بين مكوناتها والتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي بيان لها نشرته الليلة على حسابها الرسمي على منصة(X) أعربت الرابطة، عن دعمها جهود الحكومة السورية لحماية الشعب السوري بكل مكوناته، والمحافظة على السلم الأهلي وبسط سيادة القانون في البلاد.

وأدانت الرابطة في بيانها، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاته المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.

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