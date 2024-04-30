شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 206 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع كما قصفت طائرة مسيرة منزلاً في حيي التفاح والشيخ رضوان في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

كما قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة غرب مدينة رفح جنوب القطاع والأطراف الشرقية من بلدة بيت حانون شماله كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع ومنطقة جحر الديك وسطه والمناطق الجنوبية من مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي ما أدى إلى استشهاد 34488 فلسطينياً وإصابة 77643 آخرين.

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