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عــاجــل إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء

الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع توقف أحد العناصر في مدينة السويداء بعد مخالفته للقواعد واللوائح الخاصة بحسن التعامل مع الأهالي واحترام عاداتهم وتقاليدهم وعدم إهانتهم

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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء

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