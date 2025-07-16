إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: تتابع قوات الجيش الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء

دمشق-سانا

قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إنه و بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي داخل المدينة، وقد أكدنا في تعميماتٍ سابقة أحقية قوات الجيش في الرد على مصادر النيران.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح لـ سانا إن قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء، مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم.

وأوصت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الأهالي داخل المدينة بالتزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.