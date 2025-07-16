5 أعمال روائية سورية تدخل القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية

دمشق-سانا

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية عن وصول خمس روايات إلى القائمة القصيرة في دورتها الأولى، التي خصصت للروائيين السوريين بعد مداولات مكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم.

وبينت أمانة الجائزة لـ سانا الثقافية أن القائمة ضمت روايات “خلف أمواج السراب” لـ عبد الرحمن علي، و”أذن الشيطان” لـ عباس الحكيم، وأنثى فرس النبي” لـ مناهل السهوي، و”الممحاة السماوية” لـ مي عطاف، و”دمشق الغاربة” لـ آلان علي، حيث تتنوع في موضوعاتها وأساليبها، لكنها تشترك في ارتباطها بالواقع السوري.

وستعلن الجائزة اسم الفائز منتصف شهر أيلول المقبل، على أن يقام حفل التكريم في دمشق يوم الثلاثين من أيلول في ذكرى رحيل الروائي خالد خليفة عام 2023، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادل ألف دولار أميركي.

يذكر أن جائزة خالد خليفة للرواية تأسست في شباط الفائت بمبادرة من أصدقاء الكاتب الراحل، بهدف تكريم الروائيين الشباب والاحتفاء بفن الرواية، انطلاقاً من القيم الثقافية والإنسانية التي كرّسها في أعماله.