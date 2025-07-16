SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: وجّهنا نداءات متكررة لتحييد المشفى ومحيطه، والسماح لكوادر وزارتي الصحة والطوارئ بالدخول إليه، ولكن لم نتلقَّ أي استجابة حتى الآن

5 أعمال روائية سورية تدخل القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية

2025-07-16

دمشق-سانا

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية عن وصول خمس روايات إلى القائمة القصيرة في دورتها الأولى، التي خصصت للروائيين السوريين بعد مداولات مكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم.

وبينت أمانة الجائزة لـ سانا الثقافية أن القائمة ضمت روايات “خلف أمواج السراب” لـ عبد الرحمن علي، و”أذن الشيطان” لـ عباس الحكيم، وأنثى فرس النبي” لـ مناهل السهوي، و”الممحاة السماوية” لـ مي عطاف، و”دمشق الغاربة” لـ آلان علي، حيث تتنوع في موضوعاتها وأساليبها، لكنها تشترك في ارتباطها بالواقع السوري.

وستعلن الجائزة اسم الفائز منتصف شهر أيلول المقبل، على أن يقام حفل التكريم في دمشق يوم الثلاثين من أيلول في ذكرى رحيل الروائي خالد خليفة عام 2023، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادل ألف دولار أميركي.

يذكر أن جائزة خالد خليفة للرواية تأسست في شباط الفائت بمبادرة من أصدقاء الكاتب الراحل، بهدف تكريم الروائيين الشباب والاحتفاء بفن الرواية، انطلاقاً من القيم الثقافية والإنسانية التي كرّسها في أعماله.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved