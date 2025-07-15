إكثار البذار بحماة يستلم 6550 طناً من بذار القمح الإكثاري لدعم الموسم الزراعي المقبل

حماة-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حماة اليوم عمليات استلام بذار القمح من الحقول الإكثارية المتعاقد معها، حيث بلغت الكمية الإجمالية 6550 طناً، وذلك ضمن خطة دعم الأمن الغذائي للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس وضاح حمود أن البذار المستلمة ستتم غربلتها وتعقيمها وتعبئتها في أكياس مخصصة، تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين خلال الموسم القادم، مشيراً إلى صرف مكافآت تشجيعية للمزارعين الذين سلموا البذار.

وأشار حمود إلى أن الفرع أنجز مؤخراً صيانة شاملة لمركزي الغربلة في كفربهم والمكننة الزراعية، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتخزين البذار بكفاءة عالية.

ويأتي استلام بذار القمح الإكثاري في حماة ضمن خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، وتتعاون المؤسسة العامة لإكثار البذار مع الفلاحين لتوفير أصناف محسّنة ذات إنتاجية عالية، وتعكس عمليات الصيانة والتخزين الجاهزية الفنية لدعم المواسم الزراعية المقبلة بكفاءة.