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عــاجــل إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء

مراسل سانا: سماع دوي انفجار في دمشق، ويجري التأكد من طبيعته

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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء

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