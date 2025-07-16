مراسل سانا: سماع دوي انفجار في دمشق، ويجري التأكد من طبيعته

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
استعادة سوريا لعضويتها في “الاتحاد من أجل المتوسط”… فرص واعدة مع 42 دولة أوروبية وعربية
2025-07-16
الأمم المتحدة تنفي إرسال وفد إلى السويداء
2025-07-16
البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي على أراضي سوريا ولبنان تهديد خطير
2025-07-16
القضاء الفرنسي يطلب تحديد موقع المجرم “بشار الأسد”
2025-07-16
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان
2025-07-16
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
2025-07-16
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
2025-07-15
محليات
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
2025-07-16
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً يضم فعاليات مجتمعية من أبناء مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي
2025-07-16
دمشق: وزير التعليم يطمئن على مصابي قوات الداخلية والدفاع جراء أحداث السويداء
2025-07-16
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2025-07-16
ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”… إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في حي الضاهرية
2025-07-16
وزارة المالية تعلن أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل
2025-07-16
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
2025-07-16
رياضة
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2025-07-16
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
2025-07-15
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
2025-07-15
إكثار البذار بحماة يستلم 6550 طناً من بذار القمح الإكثاري لدعم الموسم الزراعي المقبل
2025-07-15
قطاع الطاقة في سوريا… انفتاح وخطوات حثيثة نحو تحول كامل
2025-07-15
مزارعو البطاطا في حمص يطالبون بالتصدير لإنقاذ الموسم من الخسائر
2025-07-15
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
2025-07-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
الخارجية العراقية: الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة سوريا وتهديد لاستقرار المنطقة
رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سوريا تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها
البحرين تجدد دعمها لأمن سوريا وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة السويداء
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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء
مراسل سانا: سماع دوي انفجار في دمشق، ويجري التأكد من طبيعته
2025-07-16
2025-07-16
hadeil
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الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع توقف أحد العناصر في مدينة السويداء بعد مخالفته للقواعد واللوائح الخاصة بحسن التعامل مع الأهالي واحترام عاداتهم وتقاليدهم وعدم إهانتهم
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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: نحمّل المجموعات الخارجة عن القانون ومن يدعمها مسؤولية ما يحدث في المشفى الوطني بالسويداء
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