الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القصف الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية، معتبرة إياه خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، تأكيده ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوراً، وعلى ضرورة احترام سوريا الشقيقة وسيادتها.

وجدد السفير القضاة، التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية رحبت في وقت سابق اليوم، بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، مؤكدة دعمها للدولة السورية في الحفاظ على سيادتها.