لصقل وتأهيل كوادره… اتحاد الكاراتيه يقيم دورة مركزية بدرجة (بي)

دمشق-سانا

اختتمت دورة المدربين المركزية بدرجة (بي) التي أقامها اتحاد الكاراتيه بمبنى الاتحاد الرياضي العام بدمشق.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وعملية حول إستراتيجية الاتحاد وتخطيط التدريب الرياضي عند لاعب الكاراتيه وأنظمة الطاقة الخاصة باللعبة ومهام ومسؤوليات مدرب الكومتيه ومهارات الكاتا شيتوريو، إضافة إلى ورشة عمل حول كيفية إعداد خطة تدريبية شهرية والاحتراف الرياضي.

وحول أهمية هذه الدورة، أوضح رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا في تصريح لـ سانا أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لتنفيذ خطة نشاط الاتحاد للعام الحالي في إطار تأهيل وصقل ورفع المستوى الفني للمدربين وفق أسس علمية وعملية بإشراف الخبرات الوطنية.

حاضر بالدورة كل من سهيل سلمان ومحمود درغلي ونبيل الضاحي.

هناء صقور

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