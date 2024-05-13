زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالخضار الصيفية في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة زراعة أصناف الخضار الصيفية والتكثيفية للموسم الحالي، وبلغت المساحة المزروعة 6144 هكتاراً متجاوزة الخطة الزراعية.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بأحد عشر صنفاً رئيسياً من الخضار تجاوزت ما هو مخطط من قبل مديرية الزراعة، والبالغ 4142 هكتاراً، حيث يقبل الفلاحون على زراعة هذه المحاصيل كموسم صيفي رئيسي إضافة إلى القطن، ما يؤدي إلى تجاوز المساحات المخططة، ويؤمن إنتاجها حاجة الأهالي طيلة فصلي الصيف والخريف ويضمن استقرار أسعار مبيعها في الأسواق.

وأشار بلال إلى أن تسويق إنتاج المساحات المزروعة بأصناف الخضار الصيفية يبدأ عادة مع مطلع الشهر القادم ويستمر حتى نهاية شهر أيلول.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية في الحسكة خلال الموسم الماضي كانت 5288 هكتاراً.

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