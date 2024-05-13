الأمن الروسي يعتقل أفراد عصابة تسرق المال من حسابات المواطنين وترسلها للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين وتحويلها لقوات كييف.

وأوضحت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية وفقاً لوكالة نوفوستي أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين لجمع أموال تم استخدامها في تمويل القوات الأوكرانية.

ولفتت إلى أن أفراد العصابة استخدموا تقنيات نفسية لكسب ثقة الضحايا باستخدام المعلومات العامة عن عائلاتهم.

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