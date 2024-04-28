اختتام بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للواعدين والواعدات

حماة-سانا

منافسات قوية شهدتها صالة الأندلس بحماة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة لفئتي الواعدين والواعدات، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا منتخبات حماة ودمشق وحلب وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة.

ففي فئة الواعدات، فازت بالمراكز الثمانية الأولى على التوالي كل من حلا حمامة وسارة وسوف وتقى أبو حسنة وبانة عرنوق وبشرى حسين ولين أوغلي ونيسان الباشا وليلى السيد.

وفي فئة الواعدين، حل بالمراكز الأولى على التوالي عبد العزيز موصللي وعز الدين موصللي وهوفيك ميساكيان وضياء سيجري وعمر سلوم ويامن بزازة ويونس عروانة وبشر العبدلله.

وتم في نهاية البطولة توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات بحضور رئيس اللجنة التنفيذية بحماة عبد الرزاق زيتون ورئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل.

هناء صقور

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