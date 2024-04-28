صحة الحسكة تستلم جهازي غسيل كلى

الحسكة-سانا

استلمت مديرية صحة الحسكة اليوم جهازي غسيل كلى صناعية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي في المحافظة.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا سيتم وضع الجهازين المستلمين في الخدمة خلال مدة أقصاها أسبوع لدعم قسم الكلى الصناعية في المشفى الوطني بالحسكة، مشيراً إلى أن قسم الكلى مستمر باجراء جلسات غسيل الكلى للمرضى المسجلين في القسم والبالغ عددهم 120 مريضاً.

ولفت خلف إلى أن عدد الأجهزة في قسم الكلى الصناعية بمشفى الحسكة الوطني أصبح 8 أجهزة، وينفذ القسم يومياً بين 35 و40 جلسة غسيل كلى وعلى مدار الساعة.

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