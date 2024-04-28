بكمية تجاوزت 26 ألف طن… الانتهاء من تسويق الخضار الشتوية بالحسكة

الحسكة- سانا

بلغت الكمية النهائية المنتجة من محاصيل الخضار الشتوية المزروعة في محافظة الحسكة للموسم الحالي 26 ألفاً و 784 طناً تم تسويقها في أسواق المحافظة.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن فلاحي المحافظة يزرعون ثلاثة عشر صنفاً من الخضار الشتوية والذي كان إنتاجها هذا العام جيداً وموافقاً للخطة الزراعية الفرعية الموضوعة، وتقديرات إنتاجها ساهمت في توفير هذه المواد الغذائية وتأمينها للأهالي والحفاظ على ثبات أسعارها نسبياً.

ولفت بلال إلى أن الفلاحين سيباشرون بتطبيق الخطة الزراعية الخاصة بموسم الخضار الصيفية وزراعة أصنافها المحددة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها مصادر مياه لتأمين حاجة الأهالي من هذه الخضار خلال فصلي الصيف والخريف.

وبحسب إحصاءات مديرية الزراعة في محافظة الحسكة، فإن المساحة التي زرعت بمحاصيل الخضار الشتوية بلغت 4269 هكتاراً.

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