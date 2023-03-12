استمرار تسويق الخضار الشتوية في الحسكة

الحسكة-سانا

يواصل فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاج أراضيهم من محاصيل الخضار الشتوية في الأسواق المحلية، ليساهموا في توفير المواد الغذائية للأهالي واستقرار أسعارها.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن كميات الخضار الشتوية المنتجة في المحافظة والمسوقة في أسواقها الداخلية منذ شهر تشرين الأول الماضي وحتى تاريخه بلغت 18 ألفاً و366 طناً شملت إنتاج 12 صنفاً من المحاصيل الشتوية التي تزرع بالمحافظة، باستثناء محصول الثوم الأخضر الذي يبدأ تسويقه عادة خلال الشهر القادم.

وأشار بلال إلى أن محاصيل الخضار المنتجة محلياً تساهم في استقرار أسعارها مقارنة مع باقي المحاصيل التي يتم توريدها من باقي المحافظات ولا سيما محصولا البندورة والبطاطا.

وحسب مديرية الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الحالي بلغت 4334 هكتاراً موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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